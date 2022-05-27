27 May 2022 - 09:26- Gündem G: 27 May 2022 - 09:29

Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!

Erken uyarı sistemi ile son verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla Trakya bölgesinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bugün ayrıca öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un Anadolu yakasında da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesimi ile bugün (Cuma) Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

27 May 2022 - 09:26 - Gündem

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