27 May 2022 - 09:37- Gündem G: 27 May 2022 - 09:40

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi kanunu yürürlükte

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi kanunu yürürlükte mask

Resmi Gazete'de, Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlandı.

Yayımlanan kanuna göre, kadına ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog suç sayılacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak. Kadına yönelik şiddete iyi hal indirimi kaldırılacak. Bu kapsamda, TCK'daki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

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KASTEN YARALAMAYA 6 AY HAPİS CEZASI


Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı, 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek. İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarında verilecek ceza ise 6'da 1'i oranına kadar artırılacak. 

27 May 2022 - 09:37 - Gündem

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Yorumlar

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Hayru - Nıyee doktorlarda kaba davranıyor yapacaksanız dırek ıdaam sehpası cıkarmalısınız ne var ne yok asacaksınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 10:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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