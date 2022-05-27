27 May 2022 - 09:45- Asayiş G: 27 May 2022 - 09:47

Limanda yangın çıktı

Körfez'deki bir limanda iş makinasında yangın çıktı. Liman itfaiyesi tarafından söndürülen yangın çevrede korkuya sebep oldu.

Limanda yangın çıktı mask
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Olay saat 23.00 sıralarında Körfez Yarımca mevkiindeki bir limanda meydana geldi. Limandaki bir iş makinasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Limanda faaliyetler durdurulurken, limanın kendi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sırasında limandan yükselen yoğun duman, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarda korkuya sebep oldu.
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27 May 2022 - 09:45 - Asayiş

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