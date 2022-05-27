27 May 2022 - 10:03- Gündem G: 27 May 2022 - 10:05

Yunuslar görsel şölen oluşturdu

Kandıra'da su yüzüne çıkan iki yunus, renkli görüntüler oluşturdu.

Yunuslar görsel şölen oluşturdu mask
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Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra Kefken'de yunuslar görüntülendi. Renkli görüntüler oluşturan iki yunus, yaklaşık 1 dakika yüzeyde kaldıktan sonra gözden kayboldu. Yunusların keyifli yolculuğu, dron ile görüntülendi.
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27 May 2022 - 10:03 - Gündem

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