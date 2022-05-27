27 May 2022 - 10:06- Asayiş

Yaşar Kibar tahliye oldu

MEYDER Başkanı Yaşar Kibar 18 Mayıs tarihinde geçmişteki bir dosyasıyla ilgili olarak tutuklanmıştı. Kibar 8 gün süren tutukluluğun ardından tahliye oldu