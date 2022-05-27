İzmit Bahtiyar Camii küllerinden doğdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 ay önce çıkan yangında büyük hasar gören İzmit Bahtiyar Camii’nin onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşturulan cami, ibadete açıldı. Mahalle sakinleri, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

BAHTİYAR CAMİİ ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL HALE GETİRİLDİ

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’nde, 12 Aralık 2021’de Bahtiyar Camisi’nde çıkan yangında, caminin duvarlarında, çinilerinde ve elektrik tesisatında hasar oluşan caminin halıları, kapıları, ahşap malzemeleri, tuvaleti ve şadırvanı kullanılamaz hale gelmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, “Camiyi en kısa sürede onaracağız.” talimatının ardından harekete geçen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, caminin tadilatı ve yenilenmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. A Takımı ekipleri, öncelikle camide temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yangında kullanılamaz hale gelen halılar yenilendi. Lekeli ve isli yüzey temizliği yapılarak iç ve dış cepheye iki kat boya yapıldı. Camideki hat yazıları ve süslemeler yeniden yazıldı, avizeler, kürsü ve müezzin mahfili ve zarar gören çiniler yenilendi. Minbere vernikleme yapıldı, tuvaletler ve şadırvan baştan aşağı onarılarak, cami eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. Tamamen yenilenen Bahtiyar Camii, yeniden ibadete açıldı. Mahalle sakinleri ve cami cemaati, caminin kısa sürede yenilenmesinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletti.

MUHTARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, yaşanan talihsiz yangının ardından Bahtiyar Camii’nde çok büyük hasarın meydana geldiğini ancak Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla çok güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirterek, şahsı ve mahalle sakinleri adına desteklerinden dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Muhtar Keskin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun camimizin onarımı veya yenilenmesi işini üstlendi. Zor günlerden geçtik. Mahalle halkımız bu süreçte namazlarını evlerinde kıldı. Başkanımıza Cedit Mahallemizdeki kentsel dönüşümle ilgili ayrıca teşekkür ediyorum. Camimizin yeniden eski haline gelmesi için sağduyulu yaklaştı ve desteğini esirgemedi. Katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Cami derneği ve muhtarlık olarak yakında zamanda caminin açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Keskin, açılışta Başkan Büyükakı’nı da aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi. Bahtiyar Camii İmam Hatibi ve Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Altıntaş ise caminin 12 Aralık 2021’de yangından dolayı büyük hasar gördüğünü ve ibadete kapatıldığını hatırlattı.

“CAMİMİZ ADETA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU”

Yaklaşık 5 aydır süren tadilat çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdüğünü ve Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerinin gece gündüz demeden gerekli olan bütün çalışmaları yaptığını anlatan Altınbaş, şöyle konuştu: “Camimiz yenilendi ve çok güzel bir görünüme kavuştu. Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ibadete açtık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımıza ve A Takımı ekiplerine teşekkür ediyorum. Camimizle ilgili Başkanımızdan ne talep ettiysek, sağ olsun bizleri kırmadı. Gerekli talimatları vererek, yerine getirdi. Camimiz ibadete hazır hale geldi. Camimizde hasar gören ne varsa onarıldı, değiştirildi. Halılar, avizeler değiştirildi. Müezzin mahfili kürsüsü ve mihrap yenilendi. Alt kattaki kadın Kur’an kursunun, şadırvan ve tuvaletlerin tadilatları yapıldı. Bu güzelliği görünce cemaatimiz de çok sevindi. Camimiz adeta küllerinden yeniden doğdu. Böyle bir desteğin, böyle bir devlet gücünün, belediye gücünün yanımızda olmasından dolayı cami cemaatimizde çok mutlu oldu. En kısa sürede camimizin açılışını yapacağız. Tahir Başkanımızı ve belediye yetkililerini davet edeceğiz. Başkanımızı burada görmekten, misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız.”

“İBADETLERİMİZİ HUZUR İÇİNDE YERİNE GETİRİYORUZ”

Cami cemaatinden Cemal Cançeker de caminin eskisine göre çok güzel olduğunu ifade ederek, “Camimiz yangından dolayı kullanılamaz hale gelmişti. Yapanlardan, destek verenlerden Allah razı olsun. Cami cemaati olarak çok memnunuz. Huzurlu içinde ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“NAMAZDAN SONRA BAŞKANIMIZA DUA EDİYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çelik, caminin çok güzel olduğu ve yeniden ibadete açıldığı için sevinçli olduğunu belirterek, “Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun, tuttuğun altın olsun. Allah işlerinde muvaffak etsin. Namazlardan sonra kendisine hep dua ediyoruz, Allah işlerini rast getirsin. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık versin.” ifadesini kullandı. Cami cemaatinden Orhan Erkul ve Fehim Çelik ise yangın nedeniyle acı bir olay yaşadıklarını ancak Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle camilerinin eskisinden daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti.