27 May 2022 - 10:57- Gündem G: 27 May 2022 - 10:58

Gölcük’te buğday yetişiyor

Gölcük Belediyesi tarafından Rahvan At Bakım Tesisleri’nde boş olan yaklaşık 40 dönümlük alana sosyal faaliyetlerde kullanmak üzere ekilen buğdaylar yetişmeye devam ediyor.
Gölcük’te buğday yetişiyor mask
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Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakim Tesisleri’ndeki Rahvan At Koşu Pisti’nin ortasında bulunan yaklaşık 40 dönümlük alana Gölcük Belediyesi’nin sosyal projelerinde kullanılmak amacıyla buğday ekilmişti. Buğday başakları; yoğun kar yağışı ile geçen kışın ardından, beklentilerinin üzerinde yetişmeye devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ekim yapılan alana giderek incelemelerde bulundu.

Buğday ekilen alanda yüksek verim elde edileceğini öngördüklerini söyleyen Ali Yıldırım Sezer, "Buğdaylarımız yetişiyor, bereketli olsun inşallah. Bu sene ekim zamanı, ilçemizdeki kullanılmayan, kamu ve şahıs arazilerini değerlendirerek çok daha fazla yere buğday ekmeyi planlıyoruz. Cenab-ı Allah’tan hayırlı, bereketli hasat nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi.

27 May 2022 - 10:57 İHA Kocaeli- Gündem

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