Belediye personeline etik eğitimi verildi

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 25-31 Mayıs Etik Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen eğitime belediye personelleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İcra ve Takip İşlem Müdürü Dr. Osman Gür tarafından verilen eğitimde, kamu hizmetlerinde etik kuralları konusunda bilgiler verilerek personellerde farkındalık oluşturuldu.
Etik kavramının kökenini anlatan sunum yapan Dr. Osman Gür, etiğin ahlak, hukuk ve din ilişkisine değindi.
Osman Gür, "Hukuk, etik ve din genel olarak adalet, eşitlik-tarafsızlık, doğruluk-dürüstlük ve sorumluluk gibi değer ve ilkelere dayanır. Etik; toplum, birey ve kurumlar arasındaki ilişkilerde güven sağlar. Ayrıca kamuda etik ilkelere dayanmadan alınan kararlar yönetimde yozlaşmaya yol açmakta ve bu yozlaşmanın sonuçları birçok problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden bilgi ve becerinin etik kurallara uygun şekilde davranışa dönüştürülmesi gerekir" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.