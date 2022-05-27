BAŞKEM atölye çalışmalarıyla şenleniyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün kadın el emeğinin gerçek değerini bulması için Symbol AVM’de hizmete açtığı BAŞKEM’de, alışverişler devam ederken atölye çalışmaları da yapılmaya başlandı. Başiskele Halk Eğitim Merkezi Eğitimcisi Meryem Kurtuldu Erkal, seramik çini boyama atölyelerini kursiyerlerle birlikte mağazada gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Symbol AVM 2. Katta modern ve estetik bir mağaza konseptiyle yaklaşık 2 yılı aşkın süredir Başiskeleli kadınlara ekonomik destek sağlayan BAŞKEM’e vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Mağazaya alışverişe gelen vatandaşlar, seramik çini boyama atölye çalışmalarını da takip ettiler.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜNLER VAR

“Kadın eli değer her şey değişir” sloganıyla hizmete açılan BAŞKEM, ilçede yaşayan özellikle ev hanımlarının ürettiği el emeği göz nuru her türlü ürünler, aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, el işlemeleri, el yapımı oyuncaklar gibi geniş ürün yelpazesiyle Başiskele’nin şanslı kadınlarına ekonomik güç sağlıyor.