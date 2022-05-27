İzmit 28 Haziran Ortaokulu Türkiye şampiyonu!

Ortaokullar Arası Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden İzmit 28 Haziran Ortaokulu, finalde Trabzon Yol İş Ortaokulu’nu 1-0 mağlup etti ve Türkiye şampiyonu olarak Kocaeli futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şampiyonlar velilerin organizasyonu ile okulda büyük bir coşku ile karşılandı.

ÇOK ÖNEMLİ TAKIMLARI DEVİRDİLER

İlimizin saygın ve köklü eğitim yuvalarından, İzmit 28 Haziran Ortaokulu, Manisa’da tarih yazdı. Kocaelispor U-13 ve 14 yaş grubu futbolcularından oluşan 28 Haziran Ortaokulu, Okullar Arası Futbol Türkiye Şampiyonası’nda bir birinden önemli kulüplerin alt yapılarından oluşan okulları geçerek Türkiye şampiyonu oldu.

VELİLERDEN SÜRPRİZ

Dev organizasyonun finallerinde Fenerbahçe, Başakşehir ve finalde de Trabzonspor’un alt yapı oyuncularının yer aldığı Yol İş Ortaokulu’nu 1-0 mağlup eden ekibimiz İzmit’e şampiyonluk kupası ile döndü. Velilerin ise sporculara özel bir sürprizi vardı. Manisa’daki final maçında okul müdürü Murat Doyaroğlu, Kocaeli Gençlik Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Okul Sporları Müdürü Turgay Bulut ve veliler de yer aldı.

PROJENİN MİMARLARI

28 Haziran Ortaokulu Müdürü Murat Doyaroğlu, Kocaelispor Futbol Okulu Koordinatörü ve Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, İzmit 28 Haziran Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul Sporları İl Tertip Kurulu Üyesi Erhan Okur, 28 Haziran Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şengül Kurt ve Rehberlik Öğretmeni Esma Turan öncülüğünde gerçekleştirilen akılcı projenin ne kadar doğru bir adım olduğu elde edilen Türkiye şampiyonluğu ile de ortaya konmuş oldu.

14 YIL SONRA

2008 yılında Nejat Ferhatoğlu’nun çalıştırdığı İzmit 1937 Seka takımı futbolcularından oluşan 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Beşiktaş’ın alt yapı takımı oyuncularından oluşan İstanbul Kazlıçeşme Abay okulunu finalde 5-1 mağlup etmiş ve Danone’nin sponsorluğundaki Okullar Arası Küçükler Futbol Türkiye Şampiyonu olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda yine İzmit 1937 Seka ve Kocaelisporlu futbolculardan oluşan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Türkiye finallerine yükselmiş ve son 4 takım arasına kalmıştı. Aradan geçen 14 yılın ardından 28 Haziran’dan gelen Türkiye şampiyonluğu gelecek adına umut verdi.