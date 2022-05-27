27 May 2022 - 11:28- Spor G: 27 May 2022 - 11:29

Derinceliler’den Cımbızdere’ye tam not

Derinceliler, yeni yüzüyle hizmete giren Cımbızdere Mesire Alanı’na tam not verdi. Bölge sakinleri, yapılan çalışma nedeniyle Başkan Büyükakın’a teşekkür etti

Derinceliler’den Cımbızdere’ye tam not mask
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Derinceliler’in bir zamanlar sadece piknik yapmak için kullandıkları Cımbızdere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarıyla bölgeye değer katacak bir mesire alanına dönüştürüldü. Baştan aşağı yenilenen, yeni sosyal donatılarla zenginleştirilen alan Derinceliler’den tam not aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, alanda incelemelerde bulundu ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Soluk almak ve çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek için Cımbızdere Mesire Alanına gelen Derinceliler, Başkan Büyükakın’a ilçeye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

BÖLGE SAKİNLERİYLE BULUŞTU

Cımbızdere Mesire Alanı içerisinde yer alan suni çim futbol sahası, bir gösteri maçıyla hizmete girdi. Karşılaşmada Başkanlar Büyükakın ve Aygün de yer aldı. Dostluk maçı öncesinde Başkanlar Büyükakın ve Aygün, çevre sakinleriyle bir araya geldi. Toplamda 50 bin metrekareyi aşan alanda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Büyükakın, güzel vakit geçirmek için mesire alanına gelen bölge sakinleriyle de sohbet etti.

BAŞKAN DERİNCE’YE DEĞER VERİYOR

Vatandaşların dinleneceği, spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yürüyüş ve bisiklet yolu, spor ve sosyal tesis binası, sentetik çim futbol sahası, çocuk oyun parkları, mini macera parkı, açık hava spor alanı (Crossfit), fitness alanı, amfi tiyatro, piknik alanı, kameriye, mescit ve tuvalet bulunan alan, Derinceliler tarafından çok beğenildi. Alanda dolaşan Başkan Büyükakın ve beraberindekilerle bir araya gelen Derinceliler, mesire alanı ve diğer hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Başkan Büyükakın’ın Derince’ye verdiği değerin farkında olduklarını ifade eden bölge sakinleri, şehir içinde böylesi nefes alınacak alanların olmasının kendileri ve çocukları için önemine değindi.

27 May 2022 - 11:28 - Spor

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