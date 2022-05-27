27 May 2022 - 11:29- Gündem G: 27 May 2022 - 11:30

Başiskele’de yol çalışmalarına devam

Başiskele’de vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için yol yapım çalışmalarına süratle devam eden Başiskele Belediyesi, kente yeni asfalt ve parke yollar kazandırıyor.

Başiskele’de yol çalışmalarına devam mask
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Kocaeli’de vatandaşlar için cazibe merkezi olmaya devam eden en gözde ilçesi Başiskele’de, nüfus artışına paralel olarak ilçede yeni imar yolları da artıyor. Doğaya saygılı, imar planlarına uygun olarak yapılan yeni yapıların yolları vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde tek tek yapılıyor. Alt yapısı tamamlanan yollar Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kilitli parke taşlar ve asfaltla kaplanıyor.

PARKE YOL VE ASFALT ÇALIŞMASI

Başiskele Belediyesi ekipleri son olarak iki mahallede çalışmalarına devam etti. Damlar Mahallesi Bilici Sokak’ta kilitli parke yol, Altınkent Mahallesi Haşim Sokak'ta ise sıcak asfalt serimi çalışmaları yapılıyor.

27 May 2022 - 11:29 - Gündem

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