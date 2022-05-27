Başiskele’de yol çalışmalarına devam

Kocaeli’de vatandaşlar için cazibe merkezi olmaya devam eden en gözde ilçesi Başiskele’de, nüfus artışına paralel olarak ilçede yeni imar yolları da artıyor. Doğaya saygılı, imar planlarına uygun olarak yapılan yeni yapıların yolları vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde tek tek yapılıyor. Alt yapısı tamamlanan yollar Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kilitli parke taşlar ve asfaltla kaplanıyor.
PARKE YOL VE ASFALT ÇALIŞMASI
Başiskele Belediyesi ekipleri son olarak iki mahallede çalışmalarına devam etti. Damlar Mahallesi Bilici Sokak’ta kilitli parke yol, Altınkent Mahallesi Haşim Sokak'ta ise sıcak asfalt serimi çalışmaları yapılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.