27 May 2022 - 15:53- Ekonomi G: 27 May 2022 - 15:55

İnşaat sektöründe hareketlenme başlıyor

Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım, maliyet artışından kaynaklanan fiyat yükselmelerinin yılın ikinci yarısında devam edebileceğini söyledi

İnşaat sektöründe hareketlenme başlıyor mask

Artan maliyetlerin konut fiyatlarına yansıdığını ifade eden Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım, “İnşaat maliyetlerinde görülen fiyat artışları, yılın 2. yarısında artarak devam edecek gibi görünüyor. Ev sahibi olmak isteyenlere tavsiyemiz bir an önce aksiyon almaları.” dedi. Maliyet artışlarında balon zamların da etkisi olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, ev sahibi olmak isteyenleri hızlı davranmaya davet etti. Son dönemde gayrimenkulün yatırım aracı olma özelliğinin yeniden öne çıktığını belirten Yıldırım bu durumun konut satışlarını artırdığını ve yatırım aracı olarak ilk sırada tercih edileceğini beklediklerini belirtti.
# bir

27 May 2022 - 15:53 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.180.798 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yataş’tan konforlu uyku mask
Yataş’tan konforlu uyku
Kargopark’ta yenilik   mask
Kargopark’ta yenilik  
Pirelli ‘Tire Cologne 2022’ fuarında mask
Pirelli ‘Tire Cologne 2022’ fuarında
İnşaat sektöründe hareketlenme başlıyor mask
İnşaat sektöründe hareketlenme başlıyor
PepsiCo’dan ilk çeyrekte % 9,3 büyüme   mask
PepsiCo’dan ilk çeyrekte % 9,3 büyüme  
TSPB Başkanlığına Öztop tekrar seçildi mask
TSPB Başkanlığına Öztop tekrar seçildi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL