Pirelli ‘Tire Cologne 2022’ fuarında

Pirelli, otomobil lastikleri alanında SUV’lar için geliştirilen Scorpion lastik ailesinin bir süre önce lanse edilen en yeni neslini sunuyor. Sergilenen lastikler arasında Scorpion yaz lastiği, Scorpion All Season SF2 ve yeni Scorpion Winter 2 kış lastiği gibi versiyonlar yer alıyor. Cinturato P7, Cinturato All Season SF 2 ve geçen yıl lanse edilen Cinturato Winter 2 ile birlikte efsanevi P Zero portföyünden en yeni P Zero ve P Zero Winter lastikler de bu alanda tanıtılıyor.. Tüm sırt desenlerinde kullanılan lastik teknolojisinin çığır açıcı inovasyonları, Pirelli’nin lider bir yüksek teknoloji şirketi olarak konumunu teyit ediyor.