Kargopark’ta yenilik  

İstanbul’da 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Post & Parcel International Summit’te, Türkiye’nin ilk yerli ve paylaşımlı akıllı kargo dolabı Kargopark da yer alacak. Kargo, kurye, lojistik ve e-ticaret firmalarının katılacağı zirvede, 7 ilde 150 farklı noktadaki metro durakları, akaryakıt istasyonları, zincir marketler ve toplu yaşam alanlarında yer alan Kargopark’larda artık kargo iadelerinin de yapılabileceği yeni özellik sergilenecek.

KARGO İADE SEÇENEĞİ

Fiziksel mağazalardan yapılan alışverişlerde ürünlerin % 8,89'u iade edilirken online alışverişlerde bu oranın en az % 30 olduğunu belirten Senkron Yazılım CEO’su Erdal Özkan, Kargopark’a getirilen kargo iade seçeneği ile e-ticaretteki en büyük problemlerden birini daha çözüme ulaştırdıklarını belirtiyor.