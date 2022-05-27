Kargopark’ta yenilik  

İstanbul’da 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Post & Parcel International Summit’te, Türkiye’nin ilk yerli ve paylaşımlı akıllı kargo dolabı Kargopark da yer alacak. Kargo, kurye, lojistik ve e-ticaret firmalarının katılacağı zirvede, 7 ilde 150 farklı noktadaki metro durakları, akaryakıt istasyonları, zincir marketler ve toplu yaşam alanlarında yer alan Kargopark’larda artık kargo iadelerinin de yapılabileceği yeni özellik sergilenecek.
KARGO İADE SEÇENEĞİ
Fiziksel mağazalardan yapılan alışverişlerde ürünlerin % 8,89'u iade edilirken online alışverişlerde bu oranın en az % 30 olduğunu belirten Senkron Yazılım CEO’su Erdal Özkan, Kargopark’a getirilen kargo iade seçeneği ile e-ticaretteki en büyük problemlerden birini daha çözüme ulaştırdıklarını belirtiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.