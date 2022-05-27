27 May 2022 - 15:57- Ekonomi G: 27 May 2022 - 15:58

Yataş’tan konforlu uyku

Sağlıklı ve iyi bir uyku için yatak kadar yastık seçimi de önem taşıyor. Türkiye’nin uyku ürünlerinde kalite, konfor ve yenilikçi teknolojiler deninc...
Yataş’tan konforlu uyku mask

Sağlıklı ve iyi bir uyku için yatak kadar yastık seçimi de önem taşıyor. Türkiye’nin uyku ürünlerinde kalite, konfor ve yenilikçi teknolojiler denince ilk akla gelen markası Yataş Bedding, farklı ihtiyaçlara yanıt veren zengin yastık koleksiyonuyla konforlu bir uyku vadediyor. Koleksiyonda yer alan Airborne Yastık, yüksek hava geçirgenliğine sahip, özel Spacer kenar uygulaması sayesinde terlemeyi önleyerek sıcaklığa bağlı uyku bölünmelerini engelliyor. Yumuşak ve hafif yapısı ile konforlu bir uyku deneyimi yaşatan Airborne Yastık, fermuarlı tasarımı sayesinde kılıfı çıkarılarak makinede yıkanabiliyor.
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27 May 2022 - 15:57 - Ekonomi

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