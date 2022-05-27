Tescilli ürünümüz pişmaniye Kent Meydanı’nda tanıtıldı  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bu yıl ilk kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası, yöresel lezzetlerimizi tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından hareketle, 21-27 Mayıs “Türk Mutfağı Haftası” eş zamanlı olarak ülke genelinde kutlanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğinde ilimizde birtakım etkinlikler düzenlendi. “Yemeğin Ateşi Kocaeli’den Yükseliyor”, “Yemekte Kocaeli Var” sloganlarıyla yöresel lezzetlerimiz adeta görücüye çıkarıldı.

HERKESE PİŞMANİYE DAĞITILDI

Son olarak Antikkapı Restoran’da gerçekleşen ve yaklaşık bin kişinin katılımıyla Kocaeli mutfağının tanıtıldığı organizasyon büyük beğeni topladı. Etkinliklerin son durağı Coğrafi İşaret Tescilli İzmit pişmaniyesinin tanıtımı oldu. İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşen program; Halk Oyunları gösterisiyle başladı. Ardından İzmit’in tescilli pişmaniyesinin yapım aşamasına geçildi. Kıvama gelen pişmaniye programa katılan protokolün de katılımıyla çekilmeye başlandı. Keyifli dakikaların ardından çekilen pişmaniye öğrenciler tarafından yoldan geçen ve tramvay durağında bekleyen yolcu ile vatandaşlara ikram edildi.