27 May 2022 - 16:09- Gündem G: 27 May 2022 - 16:10

“Bazı popülist dayatmalarla değer kaybetmeye başladık”

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ilimizin yöresel ürünlerinin sergilendiği programa katılan Vali Seddar Yavuz, “Bazı popülist dayatmalar özellikle gençlerimizi fastfood alışkanlığına doğru iterken birçok önemli değerimizi kaybetmeye başladık. O yüzden yemek kültürümüzün kayıt altına alınması çok kıymetli” dedi

“Bazı popülist dayatmalarla değer kaybetmeye başladık” mask
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Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirilen programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti il-ilçe başkanları, STK başkan ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

LEZZETLERİN TADINA BAKILDI

Etkinliğe özel olarak hazırlanan yöresel yemeklerin, yine yöresel kıyafetler giyinmiş kadınlar tarafından tanıtılmasının ardından program, birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin tadına bakılmasıyla devam etti. Programda ayrıca yöresel yemekler, bitkiler ve mutfakta kullanılan eşyalardan oluşan görsel öğeler de sahnede yerlerini alarak görsel bir şölen oluşturuldu.

“POPÜLİST DAYATMALAR”

Vali Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle turizm alanında da çok büyük gelişmeler sağladı. Diğer taraftan bazı popülist dayatmalar özellikle gençlerimizi fastfood alışkanlığına doğru iterken birçok önemli değerimizi kaybetmeye başladık. Dolayısıyla asırlık yemeklerimizin, yemek kültürümüzün kayıt altına alınması ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması fevkalade önemli bir hizmet. Bu tür etkinliklerimizde önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

27 May 2022 - 16:09 - Gündem

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