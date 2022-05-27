Müzeler Haftası, kentte dolu dolu geçti  

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen programlar; İlknur Subaşı eğitmenliğinde ‘Ev Hanımları Müzede’ başlıklı meditasyon etkinliğiyle başladı. Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde tarihi eserlerle bir arada nefes ve farkındalık egzersizleri gerçekleştiren ev hanımları etkinlik kapsamında Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük tarafından hazırlanan, ‘Osmanlı Saray Mutfağı’ başlıklı sunuma katıldı. Konferans salonunda ise “Şerbet” yapımından Türk kahvesinin tarihine kadar birçok konu tartışıldı.



ÇOCUK FESTİVALİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kartepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Altınkaynak’ın da katılımlarıyla, Marmara Koleji ile birlikte hazırlanan ‘Çocuk Festivali’ ile hafta daha da renklendi. Etkinlikler çocukların atölye çalışmaları ile devam etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İlçe Milli Eğitim ve Şube Müdürleri, Uğur Okulları Körfez Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu’nun katılımlarıyla Uluslararası Müze Günü ve Haftası; Uğur Okulları ile birlikte hazırlanan programla dikkat çekti.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ KORODA

Büyük küçük her yaş grubunun ilgisini çeken program resim, ebru, seramik vb. çalışmalar ile devam etti. Öte yandan Müzeler Günü’ne özel hazırlanan, Dr. Öğretim Görevlisi Kenan Serhat İnce (solist), Öğretim Görevlisi Nurten Yılmaz (ritim), Öğretim Görevlisi Rüstem Cem Yılmaz (bas bağlama), Öğretim Görevlisi Halil Yılmaz (kabak kemane) katılımlarıyla gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konseri adeta kulakların pasını sildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Saray ve Arkeoloji Müzesi rehber eşliğinde gezildi.