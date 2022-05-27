27 May 2022 - 16:10- Gündem G: 27 May 2022 - 16:12

Kandıralı 55 öğrencinin pandemi günlükleri kitap oldu

Kandıra ilçesinde 55 ortaokul öğrencisi tarafından salgın sürecinde tutulan günlükler, kitap haline getirildi. "Kandıra'nın Pandemi Günlükleri" isimli kitap, Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde törenle tanıtıldı

Kandıralı 55 öğrencinin pandemi günlükleri kitap oldu mask

Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında hazırlanan "Kandıra'nın Pandemi Günlükleri" isimli kitap, Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde törenle tanıtıldı. Kaymakam Mehmet Ünal, salgından en fazla etkilenenlerin öğrenciler olduğunu belirterek, "Belki bu üzücü sürecin tek güzel yanlarından birisi bu kitaplar. Bu, şüphesiz ki pandemi sürecinin, sizden sonraki arkadaşlarınız ve insanlar tarafından daha iyi anlaşılmasına sebebiyet verecektir. Pandemi sonrası bu güzel günlere geldik ve siz bu güzel kitapla bu süreci taçlandırdınız" dedi.

“KALICI BİR ESER ORTAYA ÇIKTI”

Belediye Başkanı Adnan Turan, günlüklere yazılanlar sayesinde bundan sonraki nesillerin yıllar sonra yaşananları göreceğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz da, "Okullarımızda sosyal ortamlardan mahrum kaldık. İlgili arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz dediler ki, 'Bu pandemiyi fırsata çevirebilir miyiz?' Ortaokul öğrencilerimiz arasında günlük yazma projesi başlatalım. Çok güzel günlükler ortaya çıktı. Bu anlamda çok kalıcı bir eser ortaya çıktı. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Programda öğrencilere kitap ve belgeleri, protokol üyelerince takdim edildi. Törene okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

27 May 2022 - 16:10 - Gündem

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