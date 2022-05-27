Bağımsız Fotoğrafçılar, Kerpe’de doğa yürüyüşünde buluştu  

Sabah erkenden yola çıkan KBFT grup üyeleri, geçtiğimiz pazar günü Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle Kerpe-Soğukpınar bölgesine geldi. Burada grup üyeleri Soğukpınar’daki Çadır Kampı’nı gezdi. Daha çok İstanbulluların kullandığı kamp yeri, Kocaeli’de yaşayanlar tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.
EKİME KADAR ARA VERECEKLER
Daha sonra Babadağ etabını yürümeye başlayan KBFT Doğa Gönüllüleri Yürüyüş Grubu orman içinde, kuş seslerinin refakat ettiği muhteşem bir aile tesisi gördü. Dönüşte aynı tesiste dinlenme ve yemek molası veren grup, buradan Kerpe’ye geçti. Kerpe’de Pembe Kayalar’da fotoğraf çalışmalarına devam eden fotoğraf tutkunları, akşamüstü otobüs ile İzmit’e döndüler. Sezonun son yürüyüş gezisini önümüzdeki hafta Kuzuyayla’ya yapacak olan KBFT, ekim ayına kadar tatil nedeniyle ara verecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.