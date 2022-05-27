27 May 2022 - 16:11- Gündem G: 27 May 2022 - 16:13

Bağımsız Fotoğrafçılar, Kerpe’de doğa yürüyüşünde buluştu  

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, Aykut Çetinaslan liderliğinde geçtiğimiz pazar günü Kandıra Kerpe’de Soğukpınar-Babadağ yürüyüş parkurunu yürüyerek bol bol fotoğraf çekti  

Bağımsız Fotoğrafçılar, Kerpe’de doğa yürüyüşünde buluştu   mask

Sabah erkenden yola çıkan KBFT grup üyeleri, geçtiğimiz pazar günü Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle Kerpe-Soğukpınar bölgesine geldi. Burada grup üyeleri Soğukpınar’daki Çadır Kampı’nı gezdi. Daha çok İstanbulluların kullandığı kamp yeri, Kocaeli’de yaşayanlar tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.

 

EKİME KADAR ARA VERECEKLER

Daha sonra Babadağ etabını yürümeye başlayan KBFT Doğa Gönüllüleri Yürüyüş Grubu orman içinde, kuş seslerinin refakat ettiği muhteşem bir aile tesisi gördü. Dönüşte aynı tesiste dinlenme ve yemek molası veren grup, buradan Kerpe’ye geçti. Kerpe’de Pembe Kayalar’da fotoğraf çalışmalarına devam eden fotoğraf tutkunları, akşamüstü otobüs ile İzmit’e döndüler. Sezonun son yürüyüş gezisini önümüzdeki hafta Kuzuyayla’ya yapacak olan KBFT, ekim ayına kadar tatil nedeniyle ara verecek

27 May 2022 - 16:11 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.180.798 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çınar Çocuk Evi öğrencileri yüzme dersinde mask
Çınar Çocuk Evi öğrencileri yüzme dersinde
Batı Trakya Türkleri Vasati Dört Kişi’yi beğeniyle izledi mask
Batı Trakya Türkleri Vasati Dört Kişi’yi beğeniyle izledi
  Aygün: Kursiyerleri ve usta öğreticilerimizi kutluyorum     mask
  Aygün: Kursiyerleri ve usta öğreticilerimizi kutluyorum    
Körfezli öğrenciler Çanakkale’yi gezdi   mask
Körfezli öğrenciler Çanakkale’yi gezdi  
Bağımsız Fotoğrafçılar, Kerpe’de doğa yürüyüşünde buluştu   mask
Bağımsız Fotoğrafçılar, Kerpe’de doğa yürüyüşünde buluştu  
Kandıralı 55 öğrencinin pandemi günlükleri kitap oldu mask
Kandıralı 55 öğrencinin pandemi günlükleri kitap oldu
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL