27 May 2022 - 16:12- Gündem G: 27 May 2022 - 16:14

Körfezli öğrenciler Çanakkale’yi gezdi  

Körfez Belediyesi, ilçede eğitim gören okullardaki öğrencileri Çanakkele’ye götürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje kapsam...
Körfezli öğrenciler Çanakkale’yi gezdi   mask

Körfez Belediyesi, ilçede eğitim gören okullardaki öğrencileri Çanakkele’ye götürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje kapsamında ilk olarak Oruç Reis Anadolu Lisesi’nden 50 öğrenci yolcu edildi. Gece saatlerinde yola çıkan öğrencileri Başkan Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut ve veliler uğurladı.

 

“YERİNDE GÖRMENİZİ İSTEDİK”

Başkan Söğüt, “‘Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez’ anlayışıyla bu tür organizasyonları da önemsiyoruz. Bu çerçevede bir farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlıkları o gezilerle yaşatmak istedik” dedi. Başkan Söğüt, her turda farklı okullardan öğrencilerin Çanakkale’ye götürüleceğini belirtti.

27 May 2022 - 16:12 - Gündem

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