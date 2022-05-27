  Aygün: Kursiyerleri ve usta öğreticilerimizi kutluyorum    

Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kurslar açarak binlerce kişiye eğitim imkanı sağladığı DER-MEK’te yıl sonu sergisi düzenlendi. 15 ayrı branşta 63 kursta eğitim gören bin 906 kursiyerin el emeği, göz nuru eserleri için Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Müftüsü Mecit Amil, İlçe Halk Eğitim Müdürü Abdulkadir Yardımcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını İlçe Halk Eğitim Müdürü Abdulkadir Yardımcı yaptı.

EL EMEĞİ ESERLER

Bu yıl Kusachi, Mersincik, Fatih, Yenikent ve Çınarlı’da açılan 5 kurs merkezi ile hizmet veren DER-MEK’in yılsonu sergisinde konuşan Başkan Aygün, “Derince Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile düzenlediğimiz sergi vesilesiyle kurslarımızda hazırlanan el emeği, göz nuru eserleri bugün hep birlikte görme imkanı bulacağız. İçinde bulunduğumuz çağ öğrenmeyi sadece okulda dört duvar arasında sınırlandırmayıp, hayatımızın geneline yaymayı gerektiriyor. Bizler de Derince Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi’miz ile birlikte açtığımız kurslarla bunu en güzel şekilde yaşama geçiriyoruz. Derince Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi bu alanda da DERMEK ile daima sizlerin yanındayız” dedi.

5 AYRI KURS MERKEZİ

Başkan Aygün, “DER-MEK çatısı altında bu yıl 5 ayrı kurs merkezinde 15 ayrı branşta 63 kurs açtık. Halk Eğitim Merkezi Hocalarımızla birlikte pandemiye rağmen yıl içerisinde Bin 906 kursiyerimize eğitim verdik. İnanıyorum ki koronavirüs sürecini geride bırakmamızın ardından bu çalışmalarımız ve sizlerin kurslara olan ilgisi artarak devam edecek. Kurslarımızda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi kutluyorum. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.