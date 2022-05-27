27 May 2022 - 16:17- Spor G: 27 May 2022 - 16:18

Brisalı bisikletçilerden Milli Takıma 6 madalya      

Brisasporlu bisikletçiler, ülkemizi temsilen katıldıkları 4 ayrı müsabakada 6 madalya kazanarak bir başarıya daha imza attı. Milli Takım Koordinatörlüğünü Brisaspor Takım Menajeri Nadir Yavuz’un yürüttüğü müsabakalara 6 şampiyon bisikletçimiz katıldı      

Brisalı bisikletçilerden Milli Takıma 6 madalya       mask
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Türkiye’nin bisikletteki öncü ve rekortmen takımlarından Brisaspor, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2022 faaliyet programında yer alan Uluslararası Koramaz Valley Mtb Cup Xco C2,  Mimar Sinan Mtb Cup Xce C3,  Koramaz Mtb Cup Xcc C3 Ve Vekse Mtb Cup Xco C2 müsabakalarına ülkemizi temsilen katıldı. Milli Takım Koordinatörlüğünü Brisaspor Takım Menajeri Nadir Yavuz yürüttüğü müsabakalarda Brisasporlu bisikletçiler 6 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Büyük Erkeklerde Süleyman Sefa Temel ikinci olurken, Genç Erkeklerde Arda Topal üçüncü oldu. Süleyman Sefa Temel, 12 Mayıs 2022’de yapılan Mimar Sinan Mtb Cup Xce C3 Ve 14 Mayıs 2022’de Gerçekleşen Koramaz Mtb Cup Xcc C3 Müsabakalarında Büyük Erkeklerde Birinci Olurken, Koramaz Mtb Cup XCC C3 ve 15 Mayıs 2022’de yer alan Vekse Mtb Cup Xco C2 müsabakalarında Büyük Erkeklerde Emre Yavuz üçüncülüğü göğüsledi.

 

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27 May 2022 - 16:17 - Spor

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