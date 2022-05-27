Tam 500 pehlivan bugün er meydanına çıkıyor  

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29.'su gerçekleştirilecek yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından gelen pehlivanlar güreşecek. Hasbahçe Güreş Sahası'nda dün başlayan festivaldede 41'i başpehlivan olmak üzere 500'e yakın pehlivan yer alacak. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Recep Kara gibi Türkiye'nin en başarılı başpehlivanlarının er meydanına çıkacağı festivale Kocaelili başpehlivanlarımız da katılıyor.