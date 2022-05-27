27 May 2022 - 16:18- Spor G: 27 May 2022 - 16:19

İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler yarı finalde  

İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler, Bursa’da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakalarında gösterdikleri performansla yarı finale yükseldi

İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler yarı finalde   mask

Bursa’da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakaları için belirlenen Ana Lig Artistik Jimnastik Kocaeli Karmasının tamamı İzmit Belediyesporlu jimnastikçilerden oluştu. İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler, Bursa’da Kocaeli’yi temsil ederken bölge müsabakalarında yarı finale yükseldi.

HEDEF FİNALE KALMAK

İzmit Belediyespor Jimnastik Takımı Başantrenörü Tolga Havuç, Kocaeli karmasının tamamının İzmit Belediyespor’dan seçilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtirken yarı final müsabakalarında da en iyi şekilde yarışarak final biletini almak istediklerini kaydetti. İzmit Belediyesporlu minik jimnastikçiler de Başantrenör Tolga Havuç ve Antrenörler Semih Yılmaztürk ile Sertap Özaydın ile birlikte final müsabakalarına sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladı.

 

 
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27 May 2022 - 16:18 - Spor

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