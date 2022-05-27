27 May 2022 - 16:22- Spor G: 27 May 2022 - 16:23

Neka Yol Yardım 2’de 2 yaptı

İzmit’te büyüyen Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8,5 tarafından düzenlenen Mini Futbol Türkiye Şampiyonası 2022’de Kocaelispor forması ile ilimizi temsi...
Neka Yol Yardım 2’de 2 yaptı mask

İzmit’te büyüyen Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8,5 tarafından düzenlenen Mini Futbol Türkiye Şampiyonası 2022’de Kocaelispor forması ile ilimizi temsil eden Neka Yol Yardım, gruptaki 2. maçını da farklı skorla kazanarak gruptan çıkmayı başardı. İstanbul temsilcilerinden Imediaff FK takımını Kocaelispor’un Süper Mario lakaplı eski futbolcusu Yaşar Aydın ve takım sorumlusu Mehmet Açık’ın çok sayıda golü ile farklı skorla mağlup eden Neka Yol Yardım, 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Cuma günü ve Pazar günü birer maç daha yapacak olan Yeşil-Siyahlılar grup maçlarını tamamlayıp eleme maçlarını bekleyecek.

27 May 2022 - 16:22 - Spor

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