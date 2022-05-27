27 May 2022 - 16:23- Spor G: 27 May 2022 - 16:24

‘Tavukçu Necdet’in oğlu evleniyor

Kentimizde Tavukçu Nejdet olarak tanınan Çukurbağlı esnaf Necdet Memiş, yarın oğlunu evlendiriyor. Oğuzhan Memiş ve Duygu Doğan, düzenlenecek törenle...
‘Tavukçu Necdet’in oğlu evleniyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kentimizde Tavukçu Nejdet olarak tanınan Çukurbağlı esnaf Necdet Memiş, yarın oğlunu evlendiriyor. Oğuzhan Memiş ve Duygu Doğan, düzenlenecek törenle dünya evine giriyor. Fanatik Kocaelisporlu olan Necdet Memiş’in oğlunun düğününe çok sayıda sporcunun da katılması bekleniyor. The Mahall’de yapılacak olan düğün töreni 19.00’da başlayacak. Önceki akşam gelinin semti Sultangazi’de kına gecesi düzenlendi.

27 May 2022 - 16:23 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.180.798 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Tavukçu Necdet’in oğlu evleniyor mask
‘Tavukçu Necdet’in oğlu evleniyor
Neka Yol Yardım 2’de 2 yaptı mask
Neka Yol Yardım 2’de 2 yaptı
İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler yarı finalde   mask
İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler yarı finalde  
Brisalı bisikletçilerden Milli Takıma 6 madalya       mask
Brisalı bisikletçilerden Milli Takıma 6 madalya      
Tam 500 pehlivan bugün er meydanına çıkıyor   mask
Tam 500 pehlivan bugün er meydanına çıkıyor  
Altın Kiraz’ın ziyaretçisi bitmiyor mask
Altın Kiraz’ın ziyaretçisi bitmiyor
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL