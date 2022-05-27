‘Tavukçu Necdet’in oğlu evleniyor

Kentimizde Tavukçu Nejdet olarak tanınan Çukurbağlı esnaf Necdet Memiş, yarın oğlunu evlendiriyor. Oğuzhan Memiş ve Duygu Doğan, düzenlenecek törenle dünya evine giriyor. Fanatik Kocaelisporlu olan Necdet Memiş’in oğlunun düğününe çok sayıda sporcunun da katılması bekleniyor. The Mahall’de yapılacak olan düğün töreni 19.00’da başlayacak. Önceki akşam gelinin semti Sultangazi’de kına gecesi düzenlendi.