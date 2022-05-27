27 May 2022 - 16:25- Asayiş G: 27 May 2022 - 16:26

Kocaeli’de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

Dilovası'nda iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki erkek çocuğun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Kocaeli’de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu mask
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Olay, Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile futbol oynarken toplarının ormanlık alana kaçması sonrasında topun peşine giden öğrenci, bir çocuğun yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine öğrenci gördüğü manzarayı hemen öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail Özdemir’e ait olduğunu tespit etti. Özdemir’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

27 May 2022 - 16:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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