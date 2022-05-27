Kocaeli’de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

Olay, Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile futbol oynarken toplarının ormanlık alana kaçması sonrasında topun peşine giden öğrenci, bir çocuğun yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine öğrenci gördüğü manzarayı hemen öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail Özdemir’e ait olduğunu tespit etti. Özdemir’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.