Batı Trakya Türkleri Vasati Dört Kişi’yi beğeniyle izledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Burhan Akçin yönetmenliğinde hazırlanan oyunlar İzmitlilerin beğenisine sunuluyor. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi de geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde sahnelenen ve ilk gösteriminin ardından ilgiyle takip edilen ‘Vasati Dört Kişi’ adlı oyunu izlediler. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve dernek üyeleri oyunu çok beğendiklerini ifade ederek İzmit Belediye Tiyatrosuna çalışmalarında başarılar diledi.