Çınar Çocuk Evi öğrencileri yüzme dersinde

Çınar Çocuk Evi öğrencileri havaların ısınmasıyla beraber İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme havuzunda yüzme derslerine başladı. Okulda devam eden branş derslerine ek yüzme eğitimleri de devam edecek. 5-6 yaş sınıfı çocukların katılım sağladığı dersler her hafta çarşamba ve perşembe günleri yapılacak. Çocuklar yüzme dersinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek yüzme eğitmenlerine teşekkürlerini iletti.