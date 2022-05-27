27 May 2022 - 17:04- Gündem G: 27 May 2022 - 17:06

Çınar Çocuk Evi öğrencileri yüzme dersinde

Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören minikler İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme derslerine başladı

Çınar Çocuk Evi öğrencileri yüzme dersinde mask

Çınar Çocuk Evi öğrencileri havaların ısınmasıyla beraber İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme havuzunda yüzme derslerine başladı. Okulda devam eden branş derslerine ek yüzme eğitimleri de devam edecek. 5-6 yaş sınıfı çocukların katılım sağladığı dersler her hafta çarşamba ve perşembe günleri yapılacak. Çocuklar yüzme dersinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek yüzme eğitmenlerine teşekkürlerini iletti.

27 May 2022 - 17:04 - Gündem

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Çınar Çocuk Evi öğrencileri yüzme dersinde mask
Çınar Çocuk Evi öğrencileri yüzme dersinde
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