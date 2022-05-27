27 May 2022 - 17:20- Siyaset G: 27 May 2022 - 17:23

Erdoğan'dan "Kaçacaklar" diyen Kılıçdaroğlu'na belgeli yanıt

27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Menderes hakkında çıkan "Altın ve parayla kaçacak" haberlerini hatırlatarak, "Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan "Kaçacaklar" diyen Kılıçdaroğlu'na belgeli yanıt mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Vakıflara para aktarıyorlar, kaçacaklar" iddiasına karşılık o dönem Menderes hakkında çıkan bir haberle ilgili tarihi belgeyi gösteren ve "'Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar' yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

"EN AZ CUNTACILAR KADAR DARBEYE ORTAK OLMUŞLARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Man Adası'ndan 150 bin lira ceza. Ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 250 bini TÜRGEV ve Ensar'a verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da nasip olsun.3 günlük çıkarları için darbe çığırtkanlığı yapan kimi siyasetçiler en az cuntacılar kadar darbeye ortak olmuştur. İktidara giden yolu darbecilere koltuk değnekliği yapmakta görüşlerdir. Menderes ve arkadaşlarına milletimizin gösterdiği teveccüh hazmedilememiştir. Türkiye 1950 seçimleriyle hizmetle, eserle, yatırımlarla tanışmıştır. Camilere vurulan kilit Menderes'le kırıldı. İmam hatip okulları onunla açıldı. Allahu Ekber ilk kez onun zamanında duyuldu. Milletimiz uzun seneler sonra Menderes ve arkadaşlarında kendisini buldu" dedi.

"ANADOLU İNSANI, ÖZGÜRLÜĞÜ MENDERES'LE TENEFFÜS ETTİ"

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek parti faşizminin baskı günlerinin ardından Anadolu insanı özgürlüğü ilk defa Menderes'le teneffüs etti. Anadolu'yu elektrikle, yollarla, traktörle buluşturan merhum Menderes ve arkadaşları olmuştur. Menderes sadece millete hizmetleriyle değil, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, nezaketiyle de gönülleri fethetmiştir.

"İKTİDARA GİDEN YOLU SANDIK DIŞINDA ARAMAYA BAŞLADI"

1954 ve 1957'de yapılan genel seçimler Demokrat Parti'nin kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu sürecin tek mutsuzu ülkeyi kendi tapulu mülkü gibi gören faşist CHP zihniyetidir. İktidara giden yolu sandık dışında aramaya başladı. 27 Mayıs'a kadar dozu artırılan kirli siyasetin nedeni askeri darbeye ortam hazırlamaktı. Aynı şimdiki CHP gibi, yaptığı sadece iftira. Yüzlerce deli saçması iddia darbeciler tarafından hazırlanmış, CHP tarafından yayılmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı devleti işlemez hale getirmeye çalışmıştır."

27 May 2022 - 17:20 - Siyaset

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