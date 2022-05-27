İzmit, çocuk çığlıklarıyla renklendi!

İlimizde 27 yıldan bu yana her yıl geleneksel olarak yapılan Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali bugün itibariyle start verdi. Kocaeli Bölge Tiyatrosu ve Kocaeli İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen program öncesi Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun bulunduğu Belediye İş Hanı önünden 42 Evler’de bulunan Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’ne kortej düzenlendi.
KORTEJ YAPILDI
Düzenlenen yürüyüşe Kocaeli Bölge Tiyatrosunu Genel Sanat yönetmeni Burhan Akçin, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Müdürü Hüsniye Akçin, Sanat Yönetmeni Aslı Akçin, Sahne Dekaratörü Erhan Demiray, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katılım gösterdi. Düzenlenen yürüyüşe öğrenci velileri de eşlik ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
BUGÜN BAŞLADI
Yürüyüşe hem veliler hem de çevreden geçen vatandaşlar alkışlarla destek verirken yürüyüş, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi önünde sona erdi. 19.30'da yine Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi salonunda çocuk ve genç gruplar oyunlarını sergiledi. 27 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arası devam edecek festival bugün itibariyle start vermiş oldu. Oyuncuları çocuklardan oluşan 12 grup, 12 değişik oyunla sahne alacak. Oyunlar halka açık, ücretsiz olarak izlenebilecek.
İŞTE PROGRAM
28 Mayıs Cumartesi: Melodi, Armoni, Kabare adlı gruplar; “Barış Ormanında Yarış”, “Mavi Gezegeni Kim Kurtarsın”, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” oyunlarını oynayacaklar.
29 Mayıs Pazar: Masal, Müzikal, Opera adlı gruplar; “Sen Ben Yok Biz Varız”, “Barış Gezegeni”, “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunları oynayacaklar.
4 Haziran Cumartesi: Gözlem, Pandomim, Absürd adlı gruplar; “Yarını Akıl Yapar”, “Sihirli Kemer”, “Sevgi Çiçekleri” adlı oyunları oynayacaklar. Saat 20:00’de İçses Korosu “Acapella” konseri gerçekleşecek.
5 Haziran Pazar: Parodi, Rönesans, Vodvil adlı grupların oynayacağı; “Dünyayı Yanağından Öptük”, “Kuşlar”, “Lüküs Hayat” adlı oynayacak oyunlar ile Festivalimiz son bulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - BURHAN HOCAYA VE ONUN GÖZ BEBEĞİ KOCAELİ BÖLGE TİYATROSUNA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.2000Lİ YILLARDA KIZIMDA BURHAN HOCANIN TALEBESİ OLDU.6 YAŞINDAN ÜNİVERSİTEYİ KAZANA KADAR KOCAELİ BÖLGE TİYATROSUNA GİTTİ.ALDIĞI EĞİTİMLER VE BURHAN HOCANIN TİYATROYU SEVDİRMESİYLE,ÇALIŞMA HAYATINA BAŞLAYINCADA İZMİRDE DE TİYATROYA DEVAM ETTİ.TİYATRO,ÇOÇUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.