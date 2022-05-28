28 May 2022 - 09:09- Asayiş G: 28 May 2022 - 10:15

Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler

Çayırova'da depoyu, sahte alkol üretmek için imalathaneye dönüştüren 5 kişi yakalanırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.
Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde deponun sahte alkol üretilmek için imalathaneye çevrildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Depoya yapılan operasyonda etiket basma makinası, dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, bir litrelik şişelerde, 812 adet şişelenmiş etil alkol, 2 adet ayrı tank içerisinde bin 400 kilo etil alkol, 4 rulo halinde etiket ve bin 400 boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili malzemelere el konulurken 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

28 May 2022 - 09:09 - Asayiş

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