Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Yönetimi tarafından “Palandöken’den Kartepe’ye” sloganıyla düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri başladı. 25-29 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlenmesi planlanan ancak Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerimizin şehit olması nedeniyle 27-30 Mayıs’a ertelenen Erzurum Tanıtım Günleri, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle resmen başladı.

PROTOKOL AKIN ETTİ

Erzurum Tanıtım Günlerinin açılış programına AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Erzurum Valisi Okay Memiş, AKP Erzurum Milletvekili ve sağlık eski bakanı Recep Akdağ, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak,Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ ve davetliler katıldı.

BÜTÜN ESNAF ERZURUM’DAN

Resmi açılışı bugün gerçekleştirilen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında, Erzurumlu ünlü sanatçıların yanı sıra yöresel ozanlar konseri, fasıl ekibi, paneller, söyleşiler, yöresel yemek ve gıda ürünlerinin tanıtımıma kadar son derece geniş kapsamlı yapılacak. Tüm esnafın Erzurum’dan getirildiği, kadayıftan peynire, cağ kebaptan kıtlama şekere kadar Erzurum’un kültürünü yansıtan hemen her ürünün sergilendiği stantların yanı sıra etkinlik, Kongre Merkezi içinde oluşturulan konseptiyle de son derece ilgi çekiyor.

KOCAELİ DOYDUĞUMUZ ŞEHİR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan törende Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım videosu katılımcılara sunuldu. Sunumun ardından KEDFE Erzurum Erkek Bar Ekibi yöresel halk oyunları ile beğeni topladı. Erzurumlu olan ve Milli Mücadele Dönemi’nin önemli isimlerinden Kara Fatma tanıtımı tiyatrosu canlandırıldı. Ardından kürsüye gelen KEDFE Başkanı Tekin Dursun, “Bizler Erzurum’da doğduk, Kocaeli’de doyduk. Kocaeli bizim için Erzurum kadar önemli. Bu şehir bizim doyduğumuz şehir. Gönül kapılarını açan Kocaeli sakinlerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kocaeli’de ikamet eden tüm Erzurumlu hemşerilerime de uzaktan yakından programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Tekin Dursun’un ardından söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bizler bir yerde doğuyoruz, bir yerde de doyuyoruz. Tabi bunlar mutlak kaidelerdir. Biraz evvel hep beraber burada Kara Fatma’yı izledik. Öte yandan, Kocaeli’de yaşayan Erzurumlu hemşerilerimiz, geleneksel olarak her yıl burada tanıtım günleri organize ediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan böyle bir organizasyonda federasyonumuza destek olduğu için Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda sayın Kocaeli Valimize de teşekkür ediyorum bu etkinliği onayladığı için. Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

BOYNUMUZUN BORCUDUR

Ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli de dahil 81 vilayetten burada, bu şehirde insan vardır. Ben şehrimize kattığınız güzelliklerden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum. Şüphesiz bu kentin bütün insanları güzelliklerin üzerine kaymaya devam ediyor. Bir taraftan geleneklerini bu şehre getirmek istiyorlar, bir taraftan da buranın geleneklerini götürmek, tanıtmak istiyorlar. Böyle kuruluşların isteklerini yerine getirmek de bizim boynumuzun borcudur. Biz bu borcu ödemekten sadece şeref duyarız, gurur duyarız. Rabbimden temenni ederim ki yurdumuzun bu zenginliği hiç bitmesin. Bu vatan ilelebet var olacak inşallah. Yeter ki sizler bu ruhu yalat ak için bu organizasyonları yapın, biz de size destek olalım” dedi.

KOCAELİ’DE KARA FATMA’NIN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR

Büyükakın’ın ardından söz alan AKPKocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Az önce Kara Fatma’yı izledik burada. Özellikle Kocaeli’de Kara Fatma’nın önemi büyüktür. Sivas’ta Atatürk’ten izin aldıktan Kocaeli’de gelip ciddi mücadelelerde bulunan bir insan. Hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçelerimizde Kara Fatma, daha doğrusu ‘Fatma Seher’ adını yaşatıyoruz. Dolayısıyla torunları kara Fatma’yı unutmadılar. Gerçekten Kocaeli’de 81 vilayetimizden insanlar yaşıyor. Erzurumlu hemşerilerimiz de bu zenginliklere yeni zenginlikler katıyor. Erzurum’un geleceği olan 1001 hatimi bu şehirde yıllardan beri yaşattılar. Bu etkinlikte de şehitlerimize hatim okutulduğunu biliyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

KOCAELİ’YE ÇIKARTMA YAPTIK

Açılış töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Biz bugün Erzurum’dan Kocaeli adeta çıkartma yaptık diyebilirim. 20 ilçemizin başkanları, derneklerimizle birlikte Kocaeli’deyiz. Burada epeyce bir Dadaş kardeşimizin yaşadığını biliyoruz. Erzurum göç vermiş bir kent, bunun da farkındayız. Erzurum, cumhuriyetin temellerinin atıldığı kent. Böyle bir kentte çalışmak da benim için bir onurdur. Varlıklı kentlerden çok daha fazla saygınlığı olan bir kentte yaşadığımızı memnuniyetle görüyoruz. Hayvancılıkta ve doğal tarımda gerçekten çok iyi durumdayız. Turizmde çok iyi durumdayız. Pandemiye rağmen bu sene 2 milyon turist ziyaret etti Palandöken’i. Şunu da ifade etmek isterim ki artık ülkemizde tek adresli bir yaşam yok. Büyükşehirlerde yaşayan insanların köylerde de evleri var. Ben Karadenizliyim aslında ama artık Dadaş oldum. Kocaeli’nin bende ayrıca bir yeri var. Beraber çalış aktan onur duyduğum sayın Fikri Işık bakanımın yanında yıllarca çalışmıştım. Kocaeli’ye de haliyle devamlı geliyorduk. Buradan ona da selam göndermek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum”

KOCAELİ’NİN YÜZDE 5’İ DADAŞ

Erzurum Valisinin ardından söz alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kocaeli’de sizleri ağırlamak ve sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. İlimizin nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini çeşitli illerden gelen, burayı kalkındıran siz değerli kardeşlerimi minnetle selamlıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki nüfusumuzun yaklaşık yüzde 5’i dadaşlardan oluşuyor. Değerli kardeşlerim, ilimiz elbette 93,5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin en önde gelen ve Türkiye’yi dünyayla yarıştıran şehirlerden bir tanesi. Yine Türkiye cumhuriyeti devletinin övündüğü, milletimizi sevindiren ne kadar teknolojik gelişme varsa bunların da çoğunun yolunun ilimizden geçtiğini belirtmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

KOCAELİ TÜRKİYE’YE BÜYÜK KATKILARI OLAN BİR ŞEHİR

Programda konuşan sağlık eski bakanı ve AKP Erzurum milletvekili Recep Akdağ, “Bugün burada dostlarımızla beraberiz. 20 senedir siyaset yoluyla millete hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hemşerilerimiz dadaşlar her zaman arkamızda durdunuz. Biz bir hizmet yaptıysak siz bunu 10 misliyle ödüllendirdiniz. Bu asil duruş için Allah hepinizden razı olsun. Kocaeli Türkiye’ye büyük katkıları olan bir şehir. Nerede hemşerilerimizle karşılaşıyorsak görüyoruz ki itibarları var. Görüyoruz ki insanlar orada dadaşlara itibar ediyor, saygı duyuyorlar. Erzurumlu olmak güzel bir şey. Allah’a hamdolsun güzel gir toprakta büyüdük, kültürünü aldık. Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Büyükşehir başkanımız ifade etti, Erzurum artık yavaş yavaş sanayisini de geliştiren bir şehir oldu. Bu kentte bir takım sanayiciler de var. Dolayısıyla Kocaeli’de yaşayan dadaş kardeşlerime Erzurum’a gelsinler diyorum. Erzurum’a gelip yatırım yapsınlar. Teşekkür ediyorum” dedi.

DÜNYANIN BİZİM DEĞERLERİMİZE İHTİYACI VAR

Programda konuşan Eski içişleri bakanı Efkan Ala, “Gerçekten sizler arasında sokunca insan heyecanlanıyor. Çünkü merhameti çıkarımdan önce giden insanlarız biz. Dünyada eruzumlu dediğim zaman dürüsttür, haysiyetmişim, vakurdur… Altına imza atarlar. Değerli dostlar, bu hafta sonu palandökenin eteklerindeydim. Oradan geldim bugün Uludağ’ım eteklerinde Buradadaydım. Oradan da geldim bugün Kocaelideyim. Bu iki şehirde de Erzurumlu hemşehrilerimiz yoğunlukta. Bu iki şehrimiz ihracatta birbiriyle yarışıyor. Dünyadaki 120 ülkeden daha fazla ihracat yapabilen iki şehir. Türkiye’den bu illere baktığımız zaman Türkiye’nin en gelişmiş ilk 5 şehri arasında. Erzurumlular olarak da bizim evet kapitalimiz, finansal sermayemiz, ekonomik büyüklük yok. Ama insan sermayemiz. Böyle bir topluluk yok. Değerli kardeşlerim, dünyanın bizim değerlerimize ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından KEDFE geleneksel ödül törenine geçildi. İlk olarak Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel’e Ziya Paşa Devlet Adamı ödülü verildi. Akyel, ödülünü Efkan Ala’nın elinden aldı. Reşit Karabacak vefa ödülünü milli sporcu olan oğlu Yunus Emre Karabacak, Doç. Dr. Recai Akyel’in elinden aldı. Alvarlı Efe İlim Ödülü’nü Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlık eski bakanı milletvekili Recep Akdağ’ın elinden aldı. Pir Ali Baba Hoşgörü ödülünü Erzurum Valisi Okay Memiş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un elinden aldı. Yahya Kaptan Ödülü’ne layık görülen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise ödülünü mevkidaşı Okay Memiş’in elinden aldı. İbrahim Erkal Vefa Ödülü ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından verildi.

NENE HATUN’UN TORUNU DA SAHNEDEYDİ

Palandöken’den Kartepe’ye Dostluk Ödülünü ise Mehmet Sekmen, Tahir Büyükakın adına Yaşar Çakmak’a taktim etti. Nene Hatun Ödülü, Nene Hatun’un torunu olan Güner Yamanlı’ya AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker tarafından verildi. Kickboks alanında Avrupa ve Dünya olimpiyat şampiyonlukları bulunan Hatice Kübra İlgün, KEDFE Spor ödülünü Kocaeli Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu’nun elinden aldı. Akçakoca Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülen Dr. Metin Şentürk, ödülünü KEDFE Başkanı Tekin Dursun’un elinden aldı. İbrahim Hakkı Hazretleri Bilim Ödülüne layık görülen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü’yeise il dışındaki toplantısı nedeniyle programa katılamadığı için ödülü dernek yönetimi tarafından daha sonra teslim edilecek.Ödül töreninin ardından protokol üyeleri sahnede birlikte açılış kurdelesini kesti. Stantları dolaşan protokol üyeleri daha sonra birlikte geleneksel cağ kebabı yedi.