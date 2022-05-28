28 May 2022 - 09:18- Kültür-Sanat G: 28 May 2022 - 09:19

Büyükşehir Oda Orkestrası’nda ilk konser heyecanı

Büyükşehir’in Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası, 31 Mayıs Salı akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde ilk konserini verecek
Büyükşehir Oda Orkestrası’nda ilk konser heyecanı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, klasik müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2021 yılında kurulan orkestra, ilk konserini 31 Mayıs Salı akşamı verecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan konser, 20.00’de başlayacak. Ücretsiz konsere tüm vatandaşlar katılabilecek. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış ünlü müzisyenler Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Bülent Evcil’e (flüt) eşlik edecek.

ODA ORKESTRASI İKİ ÜNLÜ MÜZİSYENE EŞLİK EDECEK

Orkestra şefliği ve sanat direktörlüğünü Engin Şen’in yapacağı Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, ilk konserinde Türkiye’nin yetiştirdiği ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış iki ünlü müzisyene eşlik edecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Grup Şefi, Borusan Quartet Viyolonsel Sanatçısı Çağ Erçağ ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi Bülent Evcil solist olarak Büyükşehir Belediye Orkestrası’nda yer alacak. Her iki sanatçı da yurt içi ve yurt dışında önemli orkestralarda yer aldıkları konserler haricinde oda müziği alanındaki başarılı performanslarıyla klasik müzik severler tarafından yakından tanınıyor.

YERLİ VE YABANCI BESTECİLERİN ESERLERİ

Oda Orkestrası heyecanla beklenen ilk konserinde yerli ve yabancı ünlü bestecilerin eserlerini seslendirecek. Konserde, Mozart’tan Vivaldi’ye, Brahms’dan Santuri Ethem Efendi ve Kemani Kevser Hanım’a kadar geniş bir yelpazedeki bestecilerin en önemli eserleri çalınacak.

ORKESTRA ÜYELERİNİN ORTAK PAYDASI KOCAELİ

Keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından oluşan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nda 25 müzisyen yer alıyor. Oda Orkestrası içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrencileri ve müzik bölümü mezunları bulunuyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında yer alıyor. Müzisyenler, Kocaeli paydasında buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

28 May 2022 - 09:18 - Kültür-Sanat

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