Ergün Teber: Kul hakkına giriyorlar!

Kocaelispor’un Süper Lig’de oynadığı 2008-2009 sezonunda Gençlerbirliği’nden kiralanan eski futbolcularından Ergün Teber futbolcu menajerliği yapıyor. Kocaelispor’un kaptanı Musa Nizam’ın da menajeri olan Teber, kendisi ile ilgili basında yazılanların doğru olmadığını ifade etti.

HİÇ BİR ALAKAM YOKTUR

Kimi Instagram sayfalarında ve basında çıkan haberleri hayretler içerisinde okuduğunu ifade eden konu ile ilgili sitemini dile getiren Teber şu şekilde konuştu: Kocaeli’deki bazı yayın organlarında geride bıraktığımız sezonda birçok transferin tarafımca yapıldığı ve ismimin acımasızca kirletildiğine şahit oldum. Söz konusu haber ya da paylaşımda bahsi geçen oyunculardan Mandjeck, Tisdell, Cabezas ve Atila Turan ile hiç bir şekilde uzaktan yakından bir alakam olmadığının bilinmesini isterim. Futbolcunun menajerlerinin de kim olduğunu yemin ederim ki bilmiyorum.

BENİM FUTBOLCULARIM MUSA VE YILMAZ’DI

Geçen sezon Musa Nizam ve Yılmaz Özeren’i Kocaelispor’a getirdim. İki futbolcu da takım içerisinde en düşük maliyete oynamış futbolcular arasındadır. Yılmaz Özeren’i devre arasında Iğdır FK kulübü istemiş, futbolcum Kocaelispor’dan ayrılırken kulübe 75 bin lira bonservis getirmiş, ayrıca kalan alacakları olan 430 bin lirayı bırakmıştır. Musa da aslanlar gibi oynadı ve camianın sevdiği futbolcular arasında yer aldı.

İLK TERCİHİ KOCAELİSPOR

Aynı zamanda takım kaptanı olan Musa Nizam için öncelik Kocaelispor’dur. Bu anlamda kulüpten de dönüş yapılmasını bekliyoruz. Kocaelispor düştü diye ayrılmak, bırakmak bize yakışmaz. Musa da zaten ne kadar üzgün olduğunu belirtiyor. Ancak kulüpten bir dönüş olmazsa futbolcunun menfaatini de düşünmek zorundayım.

MEVLÜT ERDİNÇ HADİSESİ

Mevlüt’ü Gençlerbirliği ve özellikle de Bursaspor ve ısrarla istedi. Kocaelispor da futbolcuya talip oldu. Rahmetli babasının, Mevlüt’ün Kocaelispor’da oynamasını istemesinden dolayı, Mevlüt Erdinç’in de babasının vasiyetini yerine getirmesini istemesi nedeni ile futbolcu Kocaelispor’u tercih etti. Zaten Mevlüt bu durumu da ifade etti. Mevlüt sadece kendi hak edişinin bir kısmını alıp 2 sezonluk sözleşme tutarının yüzde 80’ini bırakarak Kocaelispor’dan ayrıldı.

HER ZAMAN KOCAELİSPOR’A YARDIMCI OLDUM

Bu anlattıklarımın hepsini kulüpten de teyit edebilirsiniz. Her şeyden önce şu var. Ben Kocaelispor’un eski futbolcusuyum ve 2008’den 2018’e kadar ne zaman benden transfer tahtasının açılması için ne zaman imza istedilerse düşünmeden imzamı attım. 2018’de de biriken faizin tamamını sildiğim gibi anaparanın da yüzde 30’unu bıraktım. Aldığım para 80 bin liraydı. O para 9 yıl önce 5-6 kat daha değerliydi. Ayrıca bu kulüpte yokluğun ne demek olduğunu bizler de gördük, sıkıntılı süreçte sahaya çıktık.

HERKESLE YÜZLEŞEBİLİRİM

28 yaşımda hacca gittim, futbolu ise bana rüşvet teklif ettikleri için bıraktım. Süper Lig’in tüm başkan ve hocaları ile görüşürüm, saygı da görürüm. Bu nedenle de olmayan şeyleri olmuş gibi ortaya atmak beni ziyadesi ile üzmüştür. Lütfen kul hakkına girilmesin. Tekrar ediyorum. Benim getirdiğim yönünde ifade edilen Mandjeck, Tisdel, Atila Turan ve Cabezas ile ilgili bir ilgim yoktur. İsteyenle de her yerde yüzleşmeye hazırım. Şu da unutulmasın, Kocaelispor’un menfaati ne gerekiyorsa ve benden yana bir destek isteniyorsa her daim kulübün yanındayım.