Değirmendere’de kum futbolu heyecanı

Gölcük Belediyesi'nin Değirmendere yaz etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği Kum Futbol Turnuvası 3 Haziran Cuma günü başlayacak.
32 TAKIMLI OLACAK
Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri bu yıl da ilçede dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında her yıl düzenlenen Kum Futbol Turnuvası ise 3 Haziran 2022 Cuma günü başlayacak. 3-4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Turnuvaya takımlar 4 as ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşacak. Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı spor tesislerinde çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvaya kayıtlar ise başladı. Başvurular; Gölcük Belediyesi Spor Birimi’nin 0262 412 19 19, Değirmendere Zabıta İrtibat Bürosu’nun 0262 426 31 98 numaralı telefonlarından bilgi alıp kayıt oluşturabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.