28 May 2022 - 09:58- Spor G: 28 May 2022 - 10:00

Değirmendere’de kum futbolu heyecanı
Değirmendere’de kum futbolu heyecanı mask

Gölcük Belediyesi'nin Değirmendere yaz etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği Kum Futbol Turnuvası 3 Haziran Cuma günü başlayacak.

32 TAKIMLI OLACAK

Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri bu yıl da ilçede dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında her yıl düzenlenen Kum Futbol Turnuvası ise 3 Haziran 2022 Cuma günü başlayacak. 3-4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Turnuvaya takımlar 4 as ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşacak. Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı spor tesislerinde çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvaya kayıtlar ise başladı. Başvurular; Gölcük Belediyesi Spor Birimi’nin 0262 412 19 19, Değirmendere Zabıta İrtibat Bürosu’nun 0262 426 31 98 numaralı telefonlarından bilgi alıp kayıt oluşturabilecek.

28 May 2022 - 09:58 - Spor

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