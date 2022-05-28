28 May 2022 - 13:04- Gündem G: 28 May 2022 - 13:06

İzmit Belediyesi vezneleri hafta sonu da açık

İzmit Belediyesi, mükelleflerin vergi ödemeleri konusunda sıkıntı yaşamaması, mağdur olmaması için veznelerini hafta sonu açık tutuyor
İzmit Belediyesi vezneleri hafta sonu da açık mask

İşyeri sahipleri tarafından ödenen Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi, emlak sahiplerinin ödediği emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs Salı günü olmasından dolayı İzmit Belediyesi veznelerini hafta sonu da açık tutuyor. Vergi mükellefleri ödemelerini Cumartesi ve Pazar günleri 08.30 – 17.30 saatleri arasında yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca izmit.bel.tr adresinde online vezne kısmından ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

28 May 2022 - 13:04 - Gündem

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