İzmit Belediyesi vezneleri hafta sonu da açık

İşyeri sahipleri tarafından ödenen Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi, emlak sahiplerinin ödediği emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs Salı günü olmasından dolayı İzmit Belediyesi veznelerini hafta sonu da açık tutuyor. Vergi mükellefleri ödemelerini Cumartesi ve Pazar günleri 08.30 – 17.30 saatleri arasında yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca izmit.bel.tr adresinde online vezne kısmından ödemelerini gerçekleştirebiliyor.