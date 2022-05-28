İşte Kocaeli'deki 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısı

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) değerlendirmeleri sonucu Türkiye 2022 yılında Mavi Bayraklı Plaj sayısını artırarak 519'dan 531'e çıkardı.

Sıralamada İspanya birinci olurken Yunanistan ikinciliği elde etti. Türkiye’nin ardından dördüncü sırada İtalya, beşinci sırada ise Fransa yer aldı.

Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliğinin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başlatılmış olup çıkış noktası halk sağlığını korumak ve bunu çevre eğitimi ile bilinçlendirmek olmuştur. Ülkemizde ise 1993 yılında uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemizin elde ettiği başarıyı değerlendiren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Ateş, "Dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen Mavi Bayrak eko-etiketi önemli roller üstlenmeye devam ediyor" dedi ve ekledi:

-- Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olumsuz etkilenen sektörlerin başında ne yazık ki Turizm geliyor. Buna karşın doğal çevre olumlu etkilenen nadir alanlardan biri oldu.

-- Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran Mavi Bayrak eko-etiketi ise bu anlamda yine önemli roller üstlenmeye devam ediyor. Normalleşme hazırlıkları sürecinde açıklanan Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

SIRALAMAMIZ DEĞİŞMEDİ AMA RAKAMLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Türkiye’nin Mavi Bayrak listesindeki sıralaması değişmese de rakamlardaki önemli artış dikkat çekici. 2021 yılında 519 olan plaj sayısı bu yıl 531’e yükseldi.

Geçtiğimiz yıl; Antalya’da 213, Muğla’da 106, İzmir’de 66, Aydın’da 39, Balıkesir’de 36, Samsun’da 13, Çanakkale’de 12, Mersin’de 9, Kocaeli’de 7, Tekirdağ’da 6, Bartın’da 3, Düzce’de 2, İstanbul’da 2, Ordu’da 2, Sakarya’da 1, Kırklareli’nde 1 ve Van’da 1 plaj Mavi Bayrak almıştı.

Antalya’nın ödüllü plajlarının sayısı bu yıl 229’a yükseldi. Bursa da 1 plaj ile listeye giriş yaptı.

BAZI ŞEHİRLERDE SAYILAR ARTARKEN ARADA KAYIPLAR DA YAŞANDI

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, bazı şehirlerde Mavi Bayraklı plajların sayısı artarken bazılarında ufak kayıplar olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin her tarafına yayılmış bir bayrak sayısından söz etmemiz mümkün değil. Bayrakların geri alınması sezon içerisinde de sezon sonunda da gerçekleşebiliyor. Kriterlerin birinin bile yerine getirilmemesi bayrak kaybına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Cebbari, Mavi Bayrak ödülünü sadece denizlerin almadığını da ekleyerek, “Göller ve yüzme amaçlı kullanılan nehirler de bayrak alabilir” dedi ve Mavi Bayrak sahibi olmak için belli başlı kriterleri şu şekilde sıraladı:

-- Sezon içinde 15 gün arayla Deniz suyu analizleri yapılması

-- Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulması

-- Hassas doğal alanların korunması

-- Acil durum planı

-- Cankurtaran, ilkyardım malzemeleri ve engelli olanaklarının bulundurulması

-- Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımına ilişkin tüm ulusal yasalara uyulması

-- Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunması ve bunların temiz tutulması

Hürriyet/Gaye Kobal