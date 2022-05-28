Ellibeş’ten Türkkan’a: Vatandaşın aracının yumruklanmasını sevgi gösterisi sanmış

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dün Cumhuriyet Bulvarı’nda parti yöneticileri ve bürokratlar ile birlikte yürüdü. Yeni Cuma Camii çıkışında başlayan yürüyüş Ulugazi İlkokulu önünde son buldu. Yıldırım ve Özhaseki’den bir gün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit’e gelerek Alemdar Caddesi’nde halka seslendi.
“HALK YİNE YOK”
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden iki yürüyüşü karşılaştırarak, “Eski Başbakan Binali Yıldırım, dün Sayın Akşener’in ziyaretinin ardından Kocaeli’ndeydi bugün. Halk yine yok. Birkaç parti yöneticisi ile birlikte yürüdü Binali Bey. Biz iktidara, onlar tükenişe yürüyorlar” şeklinde paylaşım yaptı.
“BİZ BUNU YAŞADIK”
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkkan’ın paylaşımı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ellibeş paylaşımında “Şehit bacısına küfretmeyi milliyetçilik sayan Lütfü Bey, İzmit’in en işlek caddesini zorla trafiğe kapatarak oluşan izdihamı ve vatandaşın aracının yumruklanmasını sevgi gösterisi sanmış. Sevgi, hiç kimseyi rahatsız etmeden ve özel çaba harcamadan birilerinin gelip sizin boynunuza sarılması, kalbini açması, derdini anlatmasıdır Cuma namazı sonrası kısa bir yürüyüş sırasında Genel Başkan Vekilimizle biz bunu yaşadık. Ama ağzını her açtığında etrafa hakaret yağdıran birinden bunu anlamasını beklemek elbette güç. Lütfü Bey, unutma ki, susmak, haddini bilmek de bir erdemdi” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeter Be Abi - Ya 50 5 bey baskanın ız gölcüğe geldi gecenlerde Gölcük'te canlı yayındayken aynı anda İzmit kartepe istikametinde üst gecitlerden vatadası polis gecirmedi buna ne diyelim heleki güzergahındaki yol kenarlarında alakasız yerlerde olan aracları cektirdi zehirden haberin yok yada varda bos konusuyon bilerek
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.