28 May 2022 - 14:33- Gündem G: 28 May 2022 - 14:35

İzmit Belediyesinden Hacı Bektaşi Veli Ortaokulu’na fide desteği

Çocukları tarımsal üretime teşvik etmek için okul bahçesine uygulama alanı oluşturan Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’na sebze fidesi veren İzmit Belediyesi üst yöneticileri öğrencilerle birlikte ekim yaptı
İzmit Belediyesinden Hacı Bektaşi Veli Ortaokulu’na fide desteği mask

Eğitici ve öğretici programlar ile öğrencilere desteğini sürdüren İzmit Belediyesi okullardan gelen talepleri hızlıca değerlendiriyor. Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşi Veli Ortaokulu’nun gerçekleştirdiği talep üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri, onlarca sebze fidesini Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü Erdoğan Davut’a teslim etti. 

FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTURDULAR

Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nu ziyaret eden İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri, öğrencilerle birlikte fideleri okulun bahçesindeki tarım alanında toprakla buluşturdu.
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28 May 2022 - 14:33 - Gündem

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