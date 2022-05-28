Yıldızlı: “Yolsuzluklarınıza, kamu kaynaklarıyla beslediğiniz cemaatlere, vakıflara kucak açarak yaptığınız her işe sonuna kadar üslupsuzluk edeceğiz.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in, AK Parti Körfez Danışma Kurulu Toplantısı’ndaki açıklamalarını adeta topa tuttu. Başkan Yıldızlı Büyükakın’a, “Körfez’de şahsıma ve partimize yönelik yaptığınız manipülasyon dolu açıklamalar yerine kamuoyu, ilçe belediyenizin kendisi olmayan ama halkın vergileriyle 3 milyon 550 TL fatura kestiğiniz renkli asfaltın akıbetini 9 Eylül 2021 tarihinden bu yana duymayı bekliyor. Yine Körfez Belediyesi’nin yapı kontrol müdürlüğü üzerinden 100’den fazla firmaya sahte iş bitirme belgesiyle yapılan 10 milyonlarca liralık vurgunu 7 Aralık 2021 tarihinden bu yana duymayı bekliyor” sözleri ile seslendi.

5’Lİ ÇETE NERELERDE YUVALANDIRILIYOR SİZ DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı dün parti binasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ile birlikte düzenledikleri açıklamanın AK Parti’yi büyük ölçüde rahatsız ettiğini ifade ederek, “Halktan bize gelen talepleri, sorunları, saha çalışmalarımızda vatandaşlarımız ile görüşerek tespit ettiğimiz eksiklikleri her dile getirdiğimizde nedense olay bir şekilde şahsıma ve partimize yönelik algı operasyonuna dönüşüyor. 5’li çetenin nerelerde yuvalandırıldığını nerelerde ihale verildiğini ben değil, siz çok daha iyi biliyorsunuz Sayın Büyükakın” dedi. Başkan Yıldızlı Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e ise, “Milletin Sesini dile getirdiğimiz Maltepe mitingimizde bahsettiğiniz hayali ‘her yer kandil’ sloganıyla ilgili bir tane görüntü kayıt, polis tutanağı gösterin hadi. Ama 2015 yılında İzmit’in göbeğinde hain terör örgütü PKK’nın elebaşının posterlerinin açılıp miting yapılmasına nasıl izin verdiğinizin fotoğrafları, haberleri hala duruyor Sayın Ellibeş. Bahsettiğiniz FETÖ bağlantıları için de Pensilvanya’ya yaptığınız ziyaret sonrası hoca eli öpüp ben bu eli yıkamam diyen şu an görevde olan belediye başkanlarınızı sorgulayın. Kime neyi unutturmaya çalışıyorsunuz?” diye konuştu.

BU PARTİNİN HER BİR FERDİ SARAYIN DEĞİL HALKIN TEMSİLCİSİDİR

Kamu kaynaklarını sonuna kadar sömürerek para akışı sağladığınız İstanbul’u kaybedince sırf siyasi korkularınız uğruna Canan Kaftancıoğlu için karar çıkartmanızın sonuçlarını zaten yine acı bir şekilde halkımız sizlere sandıkta gösterecektir.”Başkan Yıldızlı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlığını işgal eden şeklinde kullandığınız ifadelerinizden anlıyoruz ki, demokrasi anlayışınız tek adamın ağzından çıkan söylemlerden öteye gitmeyen çarpık demokrasi anlayışınız ile kendi partinizin tek aday dayatmasıyla yapılan başkanlık seçimleridir. Bulunduğum makama partililerimizin kendi iradesiyle verdikleri oylarla seçildim. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi şahıs çıkarlarının, isimlerin üstündedir. Bu partinin her bir ferdi ülkemizde satılmadık toprak, fabrika bırakmayan sarayın değil zamlarla, ölü ekonomi paketleriyle, kişiye göre adalet anlayışınız ile sömürmeye doymadığınız tertemiz halkımızın temsilcisi, halkın sesidir.

CEMAATLERE, VAKIFLARA KUCAK AÇARAK YAPTIĞINIZ HER İŞE SONUNA KADAR ÜSLUPSUZLUK EDECEĞİZ.

Bugüne kadar sorduğumuz hiçbir yolsuzluğunuza, ‘bu yanlıştır neden yaptınız’ dediğimiz hiçbir işe cevap vermeyen ve bunları dile getirdiğimizde de bir anda üsluptan bahseden size herhangi bir hakarette bulunmadık. 19 Mayıs’ta Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı bir şahsa Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi yaptırmanız, 100 yıllık hesaplaşma sözlerinizi gündeme getirmemiz, Kocaeli’nin eksik bıraktığınız her faaliyetini, belediyelerinizin yolsuzluklarının hesabını sormamız üslupsuzluk ise saray ve çevresi sefa sürecek diye halkımızı sefalete sürükleyen, bu ülke için en büyük tehlikenin 15 Temmuz’da acı bir şekilde gördüğümüz milli değerlerimizi yok sayan kamu kaynaklarından para aktararak beslediğiniz cemaatlere, vakıflara kucak açarak yaptığınız her işe sonuna kadar üslupsuzluk edeceğiz.”