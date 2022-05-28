Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi’nde 3. dönem başladı

Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi’nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi C Blok’ta bulunan Kocaeli Kent Konseyi İdari Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul Toplantısı, Genel Sekreter Sedat Köse, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Ömer Yağız, Selçuk Çakır, Nesrin Atar, Kadın Meclisi Başkanı Rumeysa Şen ve Emekli Meclisi Genel Kurul Üyelerinin katılımları ile gerçekleşti.

Önceki Dönem Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay’ın siyasete atılması ve akabinde Emekli Meclisi Başkanlığı görevinden istifa etmesiyle birlikte, Başkan Yardımcısı Nesrin Toker’in başkanlığında çalışmalarına devam eden Emekli Meclisi Yönetimi, alınan ortak karar doğrultusunda, Emekli Meclisini yeniden canlandırmak ve hızla çalışmalara başlamak amacıyla Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan Genel Kurul Toplantısında Divan Başkanlığını Mehmet Toker üstlenirken, Divan Üyeliklerini Dr. Ömer Yağız, Nesrin Atar ve Birsen Özkan yaptı. Genel Kurul Toplantısında söz alan Emekli Meclisi Üyeleri, geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalardan bahsederek, Halil Atay Başkanlığındaki Emekli Meclisinde geçmişten bugüne kadar çok güzel bir birliktelik olduğunu ve bunun aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini ifade ettiler. Emekli Meclisi çatısı altında her görüşün ortak paydada buluştuğu, herkesin birbirine saygılı olduğunu, buna istinaden herkese örnek bir oluşum olduklarına dikkat çeken Emekli Meclisi Üyeleri, bunun sağlanmasında emeği olan geçmiş dönem başkanlara ve üyelere teşekkürlerini sundular.

Meclisi Üyelerinin konuşmalarının ardından tek adayla gerçekleşen Genel Kurul Seçiminde önceki dönem Emekli Meclisi Yönetim Kurulu Üyelerinden Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz ve Yönetimi oy birliği ile Emekli Meclisi 3. Dönem Yönetim Kurulu olarak seçildi. Seçimin ardından söz alan Yeni Başkan Abdurrahman Yılmaz, talip olduğu başkanlık görevinde kendisine destek olan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte yapılacaklarla ilgili her zaman olduğu gibi yine birlikte hareket edileceğini, her şeye birlikte karar vereceklerini ifade etti. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve Genel Sekreter Sedat Köse nezdinde tüm yönetime meclislere ve çalışma gruplarına verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Yılmaz, yeni görevlerinin başta Emekli Meclisi olmak üzere Kocaeli için hayırlı olması temenni ettiklerini söyledi.

Yılmaz ayrıca; Halil Atay ile başlayan bu güzel birlikteliğin aynı şekilde devam etmesi için kendisine güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için Emekli Meclisi Üyelerine şükranlarını sundu.

Yılmaz’ın ardından söz alan Genel Sekreter Sedat Köse; “Kocaeli Kent Konseyi olarak; meclislerimiz, bünyemizdeki tüm oluşumlarımız ne şekilde desteklenmek isterse biz onlara o şekilde destek veririz. Başkan Yardımcısı Sayın Nesrin Toker’in bu oluşumun bir arada olmasında çok büyük emeği var. Huzurunuzda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Birliktelikler böyle oluşuyor ve kaybolmasına izin vermememiz bizim elimizde. Emekli Meclisimiz yine kendi içinden bir arkadaşımızla yola devam etmek istedi. Buna hem saygı duyduk hem de destek verdik. Olması gereken de budur. Emekli Meclisimizde uzun süredir genel kurul yapmamış olmamızın eksikliğini çok hissettik. Bugün burada sizlerin değerli katılımları ve desteği ile bu eksiği de tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor ve yeni yönetimimizin başta Kocaeli Kent Konseyi olmak üzere kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca değerli görüşleriyle bilgi ve tecrübeleriyle bizlere ışık tutan, Divanımıza Başkanlık eden değerli abimiz Mehmet Toker ve beraberindeki diğer divan kurulu üyelerimize de şükranlarımızı sunuyorum.

EMEKLİ MECLİSİNİN YENİ YÖNETİMİ

ABDURRAHMAN YILMAZ (BAŞKAN)

NESRİN TOKER (BAŞKAN YARDIMCISI)

BEDİA ERCİVAN (SEKRETER)

FAHRİ YILMAZ (SAYMAN)

COŞKUN ERGÜL

SONGÜL ERGÜL

NİHAN TURAN

MİNE ERGİN

GÜLDALI AYKUT

CANAN CİBELEK

HÜSEYİN CİBELEK

LEVENT BAHADIR

NAZMİYE ÇETİNDAĞ

NURETTİN SEVİL

MEHMET KESKİN

ADEM ÖZATA,

DAVUT TURAN