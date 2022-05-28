Başkan Hürriyet, Belediye Başkanları Çalıştayı için Van’a gitti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında organize edilen çalıştaya, 11’i büyükşehir olmak üzere 248 il ve ilçe belediye başkanı katılıyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’te sabah saatleri itibariyle Van’a gitti.
“ÜLKEMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”
Çalıştayın ilk gününde şehir esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen başkanlar, halkın sorunlarını ve taleplerini dinlediler. Van’dan bir paylaşım yapan Başkan Hürriyet, “Ekonomisi güçlü, demokrasisi güçlü, yargısı bağımsız, adaletli bir düzen kurup ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız, çocuklarımıza umut dolu, aydınlık bir gelecek bırakacağız. Bütün hayalimiz, bütün çabalarımız bunun için” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.