28 May 2022 - 14:50- Gündem G: 28 May 2022 - 14:51

Başkan Hürriyet, Belediye Başkanları Çalıştayı için Van’a gitti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ için Van’a gitti
Başkan Hürriyet, Belediye Başkanları Çalıştayı için Van’a gitti mask

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında organize edilen çalıştaya, 11’i büyükşehir olmak üzere 248 il ve ilçe belediye başkanı katılıyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’te sabah saatleri itibariyle Van’a gitti. 

“ÜLKEMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Çalıştayın ilk gününde şehir esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen başkanlar, halkın sorunlarını ve taleplerini dinlediler. Van’dan bir paylaşım yapan Başkan Hürriyet, “Ekonomisi güçlü, demokrasisi güçlü, yargısı bağımsız, adaletli bir düzen kurup ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız, çocuklarımıza umut dolu, aydınlık bir gelecek bırakacağız. Bütün hayalimiz, bütün çabalarımız bunun için” ifadelerini kullandı. 

28 May 2022 - 14:50 - Gündem

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