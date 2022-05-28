28 May 2022 - 14:55- Asayiş G: 28 May 2022 - 14:57

Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu

Gebze'de bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin yandığını fark etmeyen sürücü, çevredeki vatandaşların uyarısıyla aracından indi.
Otomobilinin yandığını fark etmeyen sürücü, vatandaşların uyarısıyla faciadan kurtuldu mask
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Olay, Gebze Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Sezer Çakır yönetimindeki 54 HT 185 plakalı Tofaş marka otomobilin elektrik tesisatında oluşan kısa devre yangına sebep oldu. Alevlerin yükseldiği otomobilin yandığını fark edemeyen sürücü Çakır, çevredeki vatandaşların uyarıları neticesinde aracını durdurdu. Otomobilden aşağıya inen sürücü durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada ise çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile birlikte yangın tamamen söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

28 May 2022 - 14:55 Kocaeli- Asayiş

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