Olay, Gebze Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Sezer Çakır yönetimindeki 54 HT 185 plakalı Tofaş marka otomobilin elektrik tesisatında oluşan kısa devre yangına sebep oldu. Alevlerin yükseldiği otomobilin yandığını fark edemeyen sürücü Çakır, çevredeki vatandaşların uyarıları neticesinde aracını durdurdu. Otomobilden aşağıya inen sürücü durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada ise çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile birlikte yangın tamamen söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay, Gebze Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Sezer Çakır yönetimindeki 54 HT 185 plakalı Tofaş marka otomobilin elektrik tesisatında oluşan kısa devre yangına sebep oldu. Alevlerin yükseldiği otomobilin yandığını fark edemeyen sürücü Çakır, çevredeki vatandaşların uyarıları neticesinde aracını durdurdu. Otomobilden aşağıya inen sürücü durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada ise çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.