28 May 2022 - 15:10- Spor G: 28 May 2022 - 15:12

Zafer Pesen de jübile yaptı
Zafer Pesen de jübile yaptı mask

Kentimizin en eski gazetecilerinden ve futbol hakemlerinden Zafer Pesen de aktif hakemlik yaşantısına son verdi. Pesen “Herkesin ayağına yüreğine sağlık. 27 yıllık faal futbol hakemliğimizi bölgemizin değerli isimlerinin katılımı ile noktaladık. Beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum, var olun sağ olun” dedi.

28 May 2022 - 15:10 - Spor

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