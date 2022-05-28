Gül ile ilgili karar verildi: Devam

Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay ve Mehmet Altıparmak dönemlerinin ardından teknik adam koltuğuna Fırat Gül getirilmişti. Genç teknik adamın çabaları takımı ligde tutmaya yetmezken Engin Koyun yeni sezonda da Fırat Gül ile yoluna devam edecek. Özellikle Samed Ali ısrarı ve Mandjeck kararı ile ilgili eleştirilen Fırat Gül’ün pas oyunu oynamaya gayret ettiği ve mevcut malzeme ile en iyisini yapmak için çaba sarf ettiği görüldü.

GÜÇLÜ BİR KADRO KURULACAK

Engin Koyun ve transfer komitesi Fırat Gül’ün vereceği rapor doğrultusunda iç ve dış transfere yön verecek. Öte yandan yönetimin yerli oyuncu konusunda fazla fire vermek istemeği belirtildi. Semih Karadeniz ve Diogo’nun opsiyonları olumlu kullanılmıştı. Musa Nizam, Mehmet Taş, Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Kerem Can Akyüz, Hasan Hatipoğlu gibi futbolcularla da devam edilmesi, kiralık olarak gönderilen Mervan ve İsa ile genç futbolculardan 2-3 ismin de A takımla kampa gitmesi bekleniyor. Engin Koyun’un yakın çevresine çok iyi bir kadro kurup, düşürdükleri takımı hemen tekrar 1.Lig’e çıkarmaya kararlı olduğunu da söylediği ifade edildi.