Transfer komitesi yine 5 kişiden oluşacak

Kocaelispor’da Engin Koyun camiadaki tepkilere rağmen başkanlığa kararlı bir şekilde devam ediyor. 17 Haziran’da başlayacak olan yaz dönemi transfer sezonu öncesi Engin Koyun transfer komitesini de belirledi. Bir önceki komiteden tek isim, Bekir Halefler yeni komitenin içinde yer aldı. Engin Koyun’un başkanlığındaki diğer transfer komitesi üyeleri ise Veli Başkurt, Ekrem Can ve Zeynel Abidin Akyol oldu.
İŞTE KOCAELİSPOR TRANSFER KOMİTESİ:
Engin Koyun – Başkan
Veli Başkurt
Ekrem Can
Zeynel Abidin Akyol
Bekir Halefler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.