28 May 2022 - 15:13- Spor G: 28 May 2022 - 15:14

Transfer komitesi yine 5 kişiden oluşacak
Transfer komitesi yine 5 kişiden oluşacak mask

Kocaelispor’da Engin Koyun camiadaki tepkilere rağmen başkanlığa kararlı bir şekilde devam ediyor. 17 Haziran’da başlayacak olan yaz dönemi transfer sezonu öncesi Engin Koyun transfer komitesini de belirledi. Bir önceki komiteden tek isim, Bekir Halefler yeni komitenin içinde yer aldı. Engin Koyun’un başkanlığındaki diğer transfer komitesi üyeleri ise Veli Başkurt, Ekrem Can ve Zeynel Abidin Akyol oldu.  

İŞTE KOCAELİSPOR TRANSFER KOMİTESİ:

Engin Koyun – Başkan

Veli Başkurt

Ekrem Can

Zeynel Abidin Akyol

Bekir Halefler

 

28 May 2022 - 15:13 - Spor

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