Bu maçlar nefes kesiyor

10. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda maçlar adeta kafa kafaya geçiyor. Maçları izleyenler arasında eski il genel meclisi üyelerinden olan ve Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KOTSİAD) kurucu başkanı Mehmet Allak ile eski meclis üyelerinden Muhammet Hamarat da yer aldı.

REDSTONE İÇİN KOLAY OLMADI

Günün ilk maçında Redstone ile Öz-Can Pişmaniye takımları karşı karşıya geldi. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde oynanan ve klasman hakemlerinden Mehmet Ali Vardar’ın yönettiği mücadelede ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Redstone, ikinci yarıda ise rakibi karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı ve skor 2-2’ye geldi. Mücadelenin son bölümlerinde gelen gol ise Redstone’a galibiyeti getirdi.

BÜYÜK ÇEKİŞME

Günün ikinci maçı ise Betaspor ile Banas Petrol takımları arasında oynandı. Karşılaşmada mücadelenin ilk dakikalarından itibaren büyük bir çekişme Maçta bir anda üstünlüğü ele alan Betaspor, bir anda iki farklı üstünlüğü ele geçirdi. Ancak daha sonra maça ortak olan Banas Petrol, art arda bulduğu gollerle müsabakada 2-2’lik beraberliği yakaladı. Devrenin son bölümlerinde bulduğu gol ile Betasporilk yarıyı3-2önde tamamladı.

VİZYON VE DİYAR DOSTÇA

Turnuvanın altıncı gün müsabakalarında gruplardaki ikinci maçlar da start aldı. İkinci müsabakaların ilki Vizyon İnşaat ile Diyar İnşaat takımları arasında oynandı. İlk yarısı 2-1’lik skorla Vizyon İnşaat’ın üstünlüğü ile geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da büyük bir hırsla maça asıldı. Karşılıklı ataklarla ve heyecan içinde geçen mücadeleyi kazanan takım 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

REDSTONE: 3-ÖZ-CAN PİŞMANİYE: 2

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar***

REDSTONE: İsmail Büyükkaya***, Kutay Şenyıl***, Hasan Altuntaş***, Özgür Çankaya***, Gökhan Solak***, Muammer Karataş***, Yaşar Aydın***

ÖZ-CAN PİŞMANİYE: Uğur Avcı***, Nazif Gülhan***, Fikret Dalgıç***, Mesut Er***, Kenan Akar***, Önder Sağlam***

GOLLER: Kutay Şenyıl, Yaşar Aydın, Gökhan Solak (Redstone), Mesut Er, Önder Sağlam (Öz-Can)

BETASPOR: 5-BANAS PETROL: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar***

BETASPOR: Engin Tuğul***, Batuhan Boyoğlu***, Kerim Yaşar***, Kibar Çiftçi***, Özgür Tınaz***, Tevfik Işık*** (Ruhi Yiğit***), Gökhan Şahin***

BANAS PETROL: Harun Karakol***, Ufuk Yükselmiş***, Erkan Topçuoğlu***, İdris Malo***, Ümit Karabulut***, Levent Gülay***, Uğur Sayaroğlu***

GOLLER: Özgür Tınaz (2), Gökhan Şahin (2), Kerim Yaşar (Betaspor), Levent Gülay (3) (Banas Petrol)

SARI KART: Batuhan Boyoğlu (Betaspor)

VİZYON İNŞAAT: 2-DİYAR İNŞAAT: 2

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar

VİZYON İNŞAAT: Ufuk Baş***, Serkan Garan***, Emrah Serin***, Kadir Baylan***, Mehmet Subaş ***Kerem Gülmez*** (Mustafa Aslı***), Tolga Koparan***

DİYAR İNŞAAT: Sefa Tekdurmaz***, Sefa Örgüç***, Barış Yıldız***, Resul Sumar***, Hüseyin Özkan***, Soner Soylu***, Adem Girgin***

GOLLER: Mehmet Subaş, Tolga Koparan (Vizyon İnşaat), Hüseyin Özkan, Soner Soylu (Diyar İnşaat)

SARI KART: Serkan Garan, Tolga Koparan(Vizyon İnşaat)